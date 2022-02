Gokverslaafde bankmedewerker krijgt beroepsverbod om leeghalen rekening broer

De bankmedewerker had het geld van de rekening van zijn broer naar zijn eigen rekening overgeboekt om ermee te gokken. De bankafschriften had hij aangepast en de naam van de gemachtigde van de rekening veranderd. Daarnaast probeerde hij te verhullen dat de overboekingen waren gedaan.

Sinds begin 2015 moet iedereen die voor een bank werkt de bankierseed afleggen. Via die eed en de bijbehorende gedragscode zijn alle ongeveer 65.000 bankmedewerkers in Nederland gebonden aan het tuchtrecht. Wie de regels overtreedt, kan worden aangepakt door de Stichting Tuchtrecht Banken.

Belangenverstrengeling

Een andere bankmedewerker die een USB-stick met vertrouwelijke klantgegevens mee naar huis nam mag zijn beroep een halfjaar lang niet uitoefenen. Hij had een eigen onderneming opgericht terwijl hij nog in dienst was bij de bank en wilde een paar klanten adviseren wanneer hij uit dienst was. De Tuchtcommissie Banken vindt dat hij zich daarom schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling.

In weer een andere zaak nam een bankmedewerker twee kredietaanvragen op in het banksysteem maar daarbij week hij af van het beleid van de bank. Zo kon hij de aanvragers, die volgens de regels van de bank niet in aanmerking kwamen, toch een lening verstrekken. Zijn werkgever gaf hem een berisping en zette hem in een lagere functie. De Tuchtcommissie Banken heeft hem een voorwaardelijk beroepsverbod opgelegd van twee maanden.