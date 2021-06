Chinese huurdersgigant heeft oogje op Amsterdam

De verhuurdersmarkt voor expats en toeristen zakte vorig jaar in door de coronapandemie. Ⓒ ANP/HH

Peking - Het Chinese Wellcee wil zich ook in Europa gaan mengen op de huurmarkt. Met name Amsterdam kan de borst na Airbnb natmaken voor de komst van een nieuw huurdersplatform, die zich in eigen land vooral richt op appartement met huisgenoten. „Amsterdam past perfect bij Wellcee”, meent oprichter Alex Lu.