Column: minder Chinees varken op het menu

China heeft flink wat bevroren varkensvlees vrijgegeven. Ⓒ Bloomberg

Gelukkig nieuwjaar! Of beter: Xīnnián kuàilè. Afgelopen zaterdag is het Chinese nieuwe jaar ingeluid. De festiviteiten hierbij duren best lang. Officieel is het voor velen vakantie van 25 januari tot 8 februari. Maar niet iedereen gaat natuurlijk veertien dagen de bloemetjes buiten zetten. Wel hebben de meeste Chinezen dit jaar verplicht vrij van 25 januari tot en met 30 januari. Vanwege het coronavirus zijn daar nog eens drie dagen aan toegevoegd. Daarmee staat de Chinese economische activiteit op een extra laag pitje in deze periode. Maar niet alleen het coronavirus teistert de Chinese samenleving.