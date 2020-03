AEX valt terug door virusangst

De AEX sloot 0,9% lager op 552,5 punten. De AMX zakte 2,5% naar 841,4 punten. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 daalden 1,4% tot 1,7%.

Bij sluiting van de Europese beurzen had de Dow Jones-index 2,2% ingeleverd en de Nasdaq-index 1,5%.

Handelaar Chris Jongbloed van Saxo Bank denkt dat de beurzen de komende weken verder naar beneden kunnen gaan. „Er komen steeds meer zorgwekkende berichten over de impact van het coronavirus naar buiten. Flybe is de eerste luchtvaartmaatschappij die over de kop gaat. Lufthansa en twee luchthavens hebben met noodleningen snel geld opgehaald.”

Een nieuwe kredietcrisis acht Jongbloed niet uitgesloten. „Veel meer bedrijven met hoge schulden gaan in de problemen komen. Centrale banken zullen deze bedrijven leningen moeten verstrekken om te voorkomen dat er een domino-effect ontstaat.”

Rabobank-econoom Elwin de Groot gaat ervan uit dat de ingreep door de Europese Centrale Bank er komt. Hij voorziet voor volgende week een kleine renteverlaging en denkt dat de ECB extra liquiditeit beschikbaar zal stellen aan middelgrote en kleinere bedrijven die worstelen met de gevolgen van het coronavirus.

In de AEX eindigde staalgigant ArcelorMittal met een min van 6,5% onderaan

Aalberts verloor 6,4%. Het industriebedrijf zette daarmee de glijvlucht van de afgelopen weken voort.

De verzekeraars hadden het door de voortgaande neergang van de obligatierentes eveneens zwaar. Aegon en ASR Nederland verloren 4,9% respectievelijk 4,3%.

Randstad liet 4,1% liggen. De Britse branchegenoot Page Group meldde in China last te hebben van het coronavirus.

Betalingsdienstverlener Adyen en voedingsmiddelengigant Unilever eindigden met plussen van 0,9% bovenaan.

DSM steeg 0,5%. De activistische aandeelhouder Oceanwood Capital dringt aan op de verkoop van zijn materialendivisie en op een grootschalig aandeleninkoopprogramma.

In de AMX dook Air France KLM 11,3% omlaag, in reactie op de opeenstapeling van slecht nieuws vanuit de luchtvaartsector. Brancheorganisatie IATA sprak de verwachting uit dat de Europese luchtvaart dit jaar een schade van bijna $44 milljard zal lijden door de coronacrisis.

Het met schulden overladen kabel- en telecombedrijf Altice Europe ging 8% omlaag.

TKH Group verloor 3,2%, na de publicatie van zijn jaarcijfers. Volgens de technologiegroep zijn de gevolgen van het coronavirus tot nu toe nog beperkt. De toekomstige effecten van de virusuitbraak en de stikstofcrisis blijven volgens haar echter lastig in te schatten.

Just Eat Takeaway hield het verlies tot 0,5% beperkt, nadat Credit Suisse met een koopadvies kwam voor het maaltijdenbezorgbedrijf.

Boskalis eindigde 5,4% hoger, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. Volgens de maritiem dienstverlener ziet het marktbeeld voor 2020 er gunstig uit.

Smallcap Alfen verloor 8,4%. De duurzame investeringsmaatschappij Infestos heeft zijn belang in de laadpalenfabrikant fors teruggebracht tot een bescheiden 3,4%.

Pharming zakte 4,1%, hoewel de gerapporteerde omzet- en winstgroei over 2019 in lijn met de verwachtingen was.

Het lokaal genoteerde AND verloor 1,9%. De kaartenmaker liet weten geen accountant te kunnen vinden voor het goedkeuren van zijn jaarcijfers over 2019. AND brengt daarom de cijfers zonder accountantsstempel naar buiten op 24 april.

