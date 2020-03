AEX valt tot 550 punten door virusangst

Om kwart voor drie stond de AEX-index 1,4% lager op 549,9 punten. De AMX zakte 2,3% naar 841,4 punten. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten 1,9% tot 2,1%.

„Er is een hoop volatiliteit in de markt”, zei Rabobank-econoom Elwin de Groot. „Er is nog geen teken dat het coronavirus onder controle is in Europa. Dit leidt tot onzekerheid bij beleggers.”

De Groot verwacht dat de ECB volgende week donderdag een kleine renteverlaging gaat aankondigen. Hij houdt er rekening mee dat de centrale bank ook extra liquiditeit beschikbaar stelt voor middelgrote en kleinere bedrijven die worstelen met de gevolgen van het coronavirus.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond 3,9% tot 4,5% hoger. Beleggers grepen de overwinning van Joe Biden tegen de linkse Bernie Sanders op Super Tuesday aan om aandelen te kopen. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting ruim 2% lager.

In de AEX stond Aalberts met een min van 5,5% onderaan. Het industriebedrijf zette daarmee de glijvlucht van de afgelopen weken voort.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield volgde met een neergang van 5,1%.

Randstad liet 3,8% liggen. De Britse branchegenoot Page Group meldde in China last te hebben van het coronavirus.

Betalingsdienstverlener Adyen wist met een plus van 0,9% als één van de weinige AEX-bedrijven het hoofd boven water te houden.

In de AMX dook Air France KLM 11,2% omlaag. De failliete Britse branchegenoot Flybe staakte vandaag alle vluchten. Brancheorganisatie IATA meldde dat de Europese luchtvaart dit jaar een schade van bijna $44 milljard lijdt door de coronacrisis.

Just Eat Takeaway zakte 0,7%, hoewel Credit Suisse met een koopadvies kwam voor het maaltijdenbezorgbedrijf.

TKH Group verloor 2,4%, na de publicatie van een 5% hogere jaarwinst. Volgens de technologiegroep zijn de gevolgen van het coronavirus tot nu toe nog beperkt. De toekomstige effecten van de virusuitbraak en de stikstofcrisis blijven volgens haar echter lastig in te schatten.

Boskalis stond 4,8% hoger, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. Volgens de maritiem dienstverlener ziet het marktbeeld voor 2020 er gunstig uit.

Smallcap Alfen verloor 8%. De duurzame investeringsmaatschappij Infestos heeft zijn belang in de laadpalenfabrikant fors teruggebracht tot een bescheiden 3,4%.

Pharming zakte 4,2%, hoewel de gerapporteerde omzet- en winstgroei over 2019 in lijn met de verwachtingen was.

Het lokaal genoteerde AND verloor 4%. De kaartenmaker liet weten geen accountant te kunnen vinden voor het goedkeuren van zijn jaarcijfers over 2019. AND brengt daarom de cijfers zonder accountantsstempel naar buiten op 24 april.

