KLM keldert op grillige beurs

Rond 10.50 uur stond de AEX-index 0,7% lager op 553,7 punten. De AMX noteerde 0,8% in de min op 854,5 punten. De koersenborden in Londen (-1,2%), Frankfurt (-0,8%) en Parijs (-0,8%) kleurden eveneens rood.

„Er is een hoop volatiliteit in de markt”, zei Rabobank-econoom Elwin de Groot. „Er is nog geen teken dat het coronavirus onder controle is in Europa. Dit leidt tot onzekerheid bij beleggers.”

De Groot verwacht dat de ECB volgende week donderdag een kleine renteverlaging gaat aankondigen. Hij houdt er rekening mee dat de centrale bank ook extra liquiditeit beschikbaar stelt voor middelgrote en kleinere bedrijven die worstelen met de gevolgen van het coronavirus.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond 3,9% tot 4,5% hoger. Beleggers grepen de overwinning van Joe Biden tegen de linkse Bernie Sanders op Super Tuesday aan om aandelen te kopen. Dit bezorgde de Japanse Nikkei-index vanochtend ook een 1,1% hoger slot. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting circa 1,5% lager.

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door betalingsdienstverlener Adyen (+1,1%). Techinvesteerder Prosus (+0,5%) lag er eveneens positief bij. Levensmiddelengigant Unilever kreeg er 0,3% bij.

Vastgoedfonds Unibail (-3,3%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Telecomconcern KPN leverde 2,2% in.

Randstad liet 1,7% liggen. De Britse branchegenoot Page Group meldde in China last te hebben van het coronavirus. In China telt het bedrijf ongeveer 550 werknemers in negen kantoren. Volgens Page Group is de winst in de eerste twee maanden van dit jaar gedaald. Over heel 2019 zag het bedrijf de brutowinst met 5% stijgen naar 886 miljoen pond.

In de AMX boekte Boskalis een koersexplosie van 7,1%. De baggeraar en maritiem dienstverlener behaalde vorig jaar iets hogere resultaten dan de onderneming had voorspeld. Volgens Boskalis ziet het marktbeeld voor 2020 er gunstig uit in vergelijking met het begin van vorig jaar.

TKH Group (-0,6%) rapporteerde over 2019 een nettowinst van €113,9 miljoen. Volgens de technologiegroep uit Haaksbergen zijn de gevolgen van het coronavirus tot nu toe nog beperkt. De toekomstige effecten van de virusuitbraak en de stikstofcrisis blijven volgens het bedrijf echter lastig in te schatten.

Air France KLM dook 5,9% omlaag. De failliete Britse branchegenoot Flybe staakte vandaag alle vluchten. Flybe kwam dieper in de problemen door het coronavirus, omdat bedrijven en consumenten momenteel minder vliegen. Brancheorganisatie IATA meldde dat de Europese luchtvaart dit jaar een schade van bijna $44 milljard lijdt door de coronacrisis.

Smallcapfonds Pharming zakte 0,5%. Het biotechnologiebedrijf sloot 2019 af met fors meer winst en een aanzienlijk hogere omzet.

Het lokaal genoteerde AND incasseerde een koersdreun van 5,5%. De kaartenmaker liet weten geen accountant te kunnen vinden voor het goedkeuren van zijn jaarcijfers over 2019. AND brengt daarom de cijfers zonder accountantsstempel naar buiten op 24 april.

