Negatieve rente bij ING vanaf een ton

De negatieve rente geldt voor zowel zakelijke als particuliere ING-klanten met meer van €100.000 op de rekening. ING benadrukt dat de rente geldt per rekening, en niet per klant. Het spreiden van geld over meerdere (spaar)rekeningen bij de bank zou zodoende nog een kans bieden aan de negatieve rente te ontsnappen. Hiertegenover staan dan wel hogere kosten per maand voor het aanhouden van meerdere rekeningen.

Wie minder dan een ton op de bank heeft blijft vooralsnog 0,01% rente ontvangen, stelt ING. Volgens de bank blijft 97,8% van de eigen klanten hierdoor gevrijwaard van het moeten betalen om te sparen. ING zegt dat de aanhoudende lage marktrente en het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) de bank dwingt om de spaarrentes te verlagen. Zo moet ING aan de ECB betalen om spaargeld dat niet kan worden uitgezet in leningen voor -0,5% in Frankfurt te parkeren.

Bij Rabobank en De Volksbank ligt de drempel om te betalen voor particulier spaargeld nog op €250.000. ABN Amro vraagt vanaf €500.000 een negatieve rente.

Om de kosten te verlaten zetten banken inmiddels flink het mes in het personeelsbestand en het aantal kantoren. ING besloot vorige maand nog eens bijna zeventig kantoren in het land te sluiten. De halvering naar nog slechts 59 kantoren kost in totaal 440 ING-werknemers hun baan.