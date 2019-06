Amerikaanse webwinkel doneert winst na protest

De Amerikaanse webwinkel besloot tot de donatie nadat de werknemers massaal protest voerden tegen de in hun ogen omstreden verkoop. Met het leveren van spullen steunt Wayfair de kampen, is de redenering.

"Wij willen niet profiteren van deze concentratiekampen, of wat je ze ook wil noemen", aldus een medewerker, die samen met honderden collega's het werk neerlegde en naar een nabijgelegen plein liep voor een demonstratie. Werknemers pleitten er in een brief voor dat Wayfair voortaan geen zaken meer doet met bedrijven die migrantenkampen beheren en dat de winst wordt gedoneerd.

Ook enkele klanten van Wayfair kwamen in actie en dreigden hun orders op te zeggen. De webwinkel gaf uiteindelijk gehoor aan de activisten. "Wij respecteren de passie van onze werknemers in deze zaak", verklaarde het bestuur zijn beslissing om de winst te doneren.