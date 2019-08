Beurs beloont Accell voor afstoten activteiten VS

De verkoop van de Amerikaanse activiteiten verlost het bedrijf immers van een hardnekkige verliespost. Op een omzet van krap €32 miljoen werd gedurende het eerste halfjaar van 2019 een verlies van ruim €11 miljoen euro geleden. Volgens cfo Ruben Baldew is het dan ’ook goed nieuws dat dit verlies per 6 augustus is gestopt. Hierdoor kunnen we ons nog meer focussen op de groei in Europa. De Benelux groeide goed in het afgelopen halfjaar met een omzettoename van rond de 10%.”

Accell kondigde in december vorig jaar aan dat het de strategische toekomst van zijn Noord-Amerikaanse activiteiten zou onderzoeken. Dat dit zou uitmonden in een verkoop, werd alom verwacht. Accell verkocht eerder al zijn merkrechten in Canada voor €14 miljoen. Voor de Amerikaanse merken Diamondback, Redline en IZIP kan de prijs die het bedrijf ontvangt nog met maximaal $15 miljoen toenemen, afhankelijk van de winstontwikkeling van de activiteiten onder de nieuwe eigenaar Regent doormaken tussen 2022 en 2026.

Distributiedeal

Accell blijft nog wel zijn internationale merken Raleigh, Ghost en Haibike in de Verenigde Staten verkopen. Daarvoor werd een tweejarige distrubutiedeal afgesproken met Regent. „En we zien ook geen reden om deze merken daarna terug te trekken uit de Verenigde Staten. Daarna kunnen we een nieuwe distributiedeal sluiten. Misschien zal dat met deze distributeur zijn, maar het kan dan ook een andere distributeur worden.” Volgens Baldew zijn de globale merken de laatste jaren goed geweest voor ongeveer de helft van de Amerikaanse fietsenverkopen van Accell.

De deal levert volgens Accell mogelijk compensabele verliezen op, maar daar is het volgens Baldew niet om te doen. „Waar het om te doen was, was dat de verliezen nu stoppen en dat we nog verder kunnen focussen op Europa.”