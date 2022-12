Premium Het beste van De Telegraaf

Hilton jaagt op monumenten in ons land

Kasteel Gemert bij Eindhoven. Ⓒ Eigen foto

Kasteel Gemert bij Eindhoven wordt het eerste hotel in de Benelux uit het meest exclusieve segment van Hilton. Hotels uit deze zogenoemde Curio Collection zijn er meer gepland in ons land. Het 14de-eeuwse kasteel bijt het spits af, waarschijnlijk met topchef Soenil Bahadoer uit De Lindehof (**) in het nabijgelegen Nuenen.