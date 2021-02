ING sluit consumentenbank in Tsjechië

De 375.000 Tsjechische klanten van ING krijgen een aanbod om over te stappen naar de Raiffeisenbank Czech Republic. ING meldt dat hiervoor een bod is uitgebracht, zonder de financiële details bekend te maken. Voor de 225 medewerkers wordt een baan buiten de bank gezocht.

ING is ruim twintig jaar actief geweest als consumentenbank in Tsjechië. De zakenbank in het land blijft wel actief.

De nieuwe ceo Steven van Rijswijk besloot eerder al de kantoren van de zakenbank in Zuid-Amerika en een flink aantal in Azië te sluiten. Dit kost in totaal 1000 banen.