Krimp huurinkomsten Rusland zit Atrium dwars

Amsterdam - Atrium European Real Estate ging in de eerste negen maanden van het jaar gebukt onder tegenvallende prestaties in Rusland. De huurinkomsten in die markt, die zo'n een vijfde van het totaal bedraagt, gingen hard omlaag. Dat zorgde ervoor dat het resultaat van het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds in de verslagperiode lager uitkwam dan een jaar eerder.