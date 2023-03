Premium Het beste van De Telegraaf

’Bedankt voor alles, veel geluk en fijne avond’ Per direct opzeggen is niet per direct uit dienst

Amsterdam - Als een werkneemster per direct ontslag neemt bij een Bredaas bedrijf, maar niet de gehele opzegtermijn krijgt uitbetaald, stapt zij naar de rechtbank. Haar oude baas gaat echter in verweer want vindt dat de rest van de opzegtermijn niet uitbetaald hoeft te worden. Maar dat moet wel ’aannemelijk worden gemaakt’, zegt de rechter.