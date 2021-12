Premium Het beste van De Telegraaf

Afhaalzaken en ’etnische’ minisupers in plaats van banken Corona blijkt stimulans voor wijkwinkelcentra

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Buurtwinkelcentra met verswinkels en supermarkten houden zich goed staande tegen corona en de opmars van online winkel, blijkt uit onderzoek Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In de Nederlandse binnensteden is de winkelleegstand in coronatijd sterk opgelopen, in wijkwinkelcentra gaat het juist beter. Banken en reisbureaus zijn daar grotendeels verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor verswinkels, delicatessenzaken en afhaalpunten, constateren onderzoekers van vastgoedadviseur Colliers.