Banengroei in bedrijfsleven VS zwakker dan voorzien

Volgens salarisverwerker ADP kwamen er in augustus 428.000 banen bij. In doorsnee werd gerekend op een toename met 1,2 miljoen nieuwe banen. Het banencijfer over juli werd opwaarts bijgesteld naar van 167.000 naar 212.000.

Het ADP-rapport is een voorproefje op de officiële werkgelegenheidscijfers in de VS die komende vrijdag op het programma staan. De verwachting is dat er (exclusief landbouw) 1,5 miljoen nieuwe banen zijn bijgekomen en het werkloosheid zal dalen van 10,2% naar 9,9%.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft recent nog aangeven om de gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt scherp in de gaten te houden. Door de uitbraak van de coronacrisis is de werkloosheid vanaf maart hard opgelopen doordat bedrijven massaal afscheid van werknemers. Vooral in de horecasector en bij het toerisme is de coronaklap hard aangekomen.

Philip Marey, econoom bij Rabobank, signaleert dat de meeste nieuwe banen er in de horeasector bij kwamen, maar dat het tempo van de inhaalslag aan het vertragen is. ”Vooral de onzekerheid in het midden- en kleinbedrijf over een verlenging van de coronasteun is daar debet aan.”