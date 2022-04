Curator moet miljoenen mondkapjesdeal terughalen

Dit meldt Otto van der Bijl, officier van justitie bij het Functioneel Parket, een onderdeel van het OM dat zich bezighoudt met de bestrijding van grootschalige fraude maar daarnaast ook toezicht houdt op stichtingen.

De Amsterdamse rechtbank stemde donderdag in met het verzoek van het OM en schorste de drie bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) met onmiddellijke ingang. Tot de schorsing werd besloten na een geheime civiele procedure.

Het verzoek werd geheim gehouden om te voorkomen dat het zittende bestuur, naast Van Lienden ook mede-oprichter Bernd Damme, hangende het schorsingsverzoek stukken of geld zouden wegmaken. Op dit moment loopt een nieuwe procedure om de geschorste drie definitief te laten ontslaan als bestuurder. Daarnaast krijgt het nieuwe bestuur van de stichting opdracht te onderzoeken of de drie aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de miljoenenschade die de stichting heeft opgelopen, aangezien de leveringen van mondkapjes aan de overheid via de stichting werden binnengehaald en vervolgens werden afgerekend via hun eigen vennootschap.

Het OM meent dat de bestuurders van SHA gebruik hebben gemaakt van het netwerk en de goodwill van de stichting om orders voor mondkapjes binnen te halen.

Volgens het OM gaat het om een schade van zo’n dertig miljoen euro.