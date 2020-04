Embraer zint op forse schadevergoeding van Boeing

Sowieso wil Embraer 100 miljoen dollar wegens contractbreuk door Boeing. Maar mogelijk zal het geclaimde bedrag nog verder oplopen. De Brazilianen vinden dat het hele proces rond de deal veel te lang geduurd heeft. Die onzekerheid zou ongunstig zijn geweest voor de verkopen van Embraer.

Boeing en Embraer kwamen twee jaar geleden in principe overeen dat het Amerikaanse bedrijf een belang van 80 procent in de commerciële tak van Embraer zou nemen. Met de deal was een bedrag van 4,2 miljard dollar gemoeid. Boeing maakte zaterdag bekend dat de deal niet doorgaat, omdat Embraer niet aan de juiste voorwaarden voldaan zou hebben. Details gaven de Amerikanen niet.

Financiële problemen

De stap van Boeing is waarschijnlijk ingegeven door de coronacrisis. Bronnen uit de luchtvaartindustrie stellen dat Boeing vooral geïnteresseerd was in Embraer vanwege de toegang tot goedkopere technici en nieuwe productiemogelijkheden. Maar inmiddels is Boeing zelf in de financiële problemen geraakt en dreigt het bedrijf een groot deel van zijn personeel te moeten ontslaan.

Dat het overnameproces zo lang duurde komt ook door de opstelling van toezichthouders. Er leefden zorgen over de gevolgen voor de concurrentie omdat Boeing en Airbus na de deal zouden overblijven als enige grote spelers op de markt. De Europese Commissie drukte begin dit jaar voor de tweede keer de pauzeknop in van het mededingingsonderzoek naar de krachtenbundeling. Brussel wilde extra documenten hebben van de bedrijven.