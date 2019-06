ABN AMRO bundelt krachten met YES voor mkb

Volgens ABN AMRO staat bij veel mkb'ers het opvolgingsvraagstuk hoog op de agenda. Het betreft volgens de bank vragen die gaan over de verkoop van het bedrijf. Tot nu toe was de fusies en overnames-dienstverlening van ABN AMRO vooral gericht op het grootzakelijke segment. YES is juist gespecialiseerd in overname-advies voor het mkb.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik