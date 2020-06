’Betalingsdienst PayPal gaat bitcoin verkopen’

Dat meldt de cryptowebsite Coindesk, verwijzend naar eigen bronnen en recente vacatures voor specifiek personeel voor bitcointechnologie voor deze transacties in India.

Digitale portemonnee

Het nieuws werd niet bevestigd door PayPal. Venmo, actief in Nederland, levert al een digitale portemonnee waar potentieel de digitale munten zoals bitcoin beveiligd kunnen worden opgeslagen.

PayPal werkt bovendien aan eigen onderzoeken naar blockchain, de onderliggende technologie waarop alle transacties worden geverifieerd en vastgelegd. Het is al mogelijk om geld op te nemen van cryptoplatforms zoals Coinbase.

De geruchten leidden afgelopen dagen tot extra volatiliteit in de prijs van de altijd beweeglijke bitcoin, die even 4% in prijs steeg. Volgens blockchain-analysebedrijf Glassnode is het volume ‘aanzienlijk’ toegenomen, meldt Cryptonews.

PayPal komt zelf voort uit veilingsite eBay en werd in 2015 van het moederbedrijf losgekoppeld. Vorig jaar noemde Paypal de cryptomunten nog een potentieel risico voor zijn activiteiten.