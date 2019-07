Steeds meer ouderen vertimmeren hun huis

Iet tweede kwartaal van dit jaar steeg dit aantal met 55,5% in vergelijking met een jaar geleden, meldt De Hypotheker maandag. Een van de redenen van de bouwlust is het tekort aan geschikte seniorenwoningen is. Bovendien hebben ouderen ook financieringsruimte doordat de overwaarde op woningen in veel regio’s flink is toegenomen. Ruim vier op de vijf woningbezitters van 55 jaar en ouder denkt een overwaarde op hun woning te hebben. Een vijfde van de senioren is van plan deze overwaarde binnen nu en enkele jaren te benutten, aldus de onderzoekers.

Uit andere cijfers van De Hypotheker blijkt dat in het tweede kwartaal 11% meer 55-plussers een huis kochten dan in het eerste kwartaal van dit jaar.