Reuzensprong Dr Martens door ’veganistische schoen’

De verkoop van die schoenen is in de afgelopen jaren ’met honderden procenten gestegen’, aldus Dr Martens-topman Kenny Wilson. Al 4% van alle schoenen die het merk verkoopt, zijn niet van leer maar van kunststof. Uiteraard is het Britse bedrijf niet de eerste met dergelijk nepleer op de schoenenmarkt.

In totaal draaide Dr Martens een jaaromzet van £454 miljoen in het gebroken boekjaar, dat loopt tot eind maart. De onderliggende winst liep op naar £70 miljoen, maar daarin zijn niet de kosten meegenomen die het bedrijf maakt om nieuwe markten te betreden.