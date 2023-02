Directie Shell aangeklaagd door activistische aandeelhouder om klimaatplannen

De bestuurders van oliegigant Shell zijn persoonlijk aangeklaagd. Zij zouden te weinig hebben gedaan om de klimaatdoelstellingen te halen en de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te beperken.

Advocaten van ClientEarth zijn de rechtszaak tegen de elf bestuurders begonnen bij het hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk. Dit is, voor zover bekend, de eerste zaak ter wereld waarin bestuurders van bedrijven aansprakelijk worden gesteld omdat ze het bedrijf niet zouden hebben voorbereid om de uitstoot tot nul te beperken, aldus de juristen van ClientEarth.

ClientEarth, dat zelf een klein aantal aandelen Shell heeft genomen, klaagt het olie- en gasconcern aan op grond van de UK Companies Act. Shell-bestuurders negeren hun verantwoordelijkheid voor het bedrijf, is de klacht. ClientEarth zegt te worden gesteund door pensioenfondsen en andere institutionele investeerders.

Nederlandse rechtszaak

De aanklacht komt twee jaar nadat Shell in Nederland in een door Milieudefensie aangespannen zaak door de rechter werd gedwongen zijn uitstoot voor 2030 met 45% te verlagen, vergeleken met het uitstootniveau van 2019. Shell heeft tegen deze uitspraak beroep aangetekend.

Het inmiddels Britse concern meldde vorige week voor 2022 een jaarwinst van €40,3 miljard, een record. Die winst werd aangejaagd door dat jaar extreem hoge olie- en gasprijzen.

Het in 2007 door jurist James Thornton opgerichte ClientEarth stelt als aandeelhouder dat Shell te traag handelt en zo het geld en belangen van haar aandeelhouders in gevaar brengt door onnodig lang projecten in olie- en gaswinning overeind te houden.

Na het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 dat landen wereldwijd hebben ondertekend is duidelijk dat er geen vraag meer zal zijn naar olie- en gasproducten. Daarmee worden investeringen van Shell onrendabel, is de aanklacht.

Versnelde uitstap

De directie was hiervan op de hoogte, aldus ClientEarth. Door bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen, wil de activistische aandeelhouder het bedrijf bewegen sneller uit fossiele brandstoffen te stappen.

,,Het bestuur houdt vast aan een strategie die in de kern niet goed is, waardoor het bedrijf ernstig wordt blootgesteld aan de risico's die klimaatverandering vormt voor het toekomstige succes van Shell”, aldus de jurist Paul Benson van ClientEarth. Hij wijst bestuurders op hun wettelijke taak van het bestuur om die risico's vroeg te beperken.

In een reactie zegt Shell de beschuldiging niet te accepteren. ,,Onze bestuurders hebben zich aan hun wettelijke taken gehouden en hebben, altijd, het beste belang van het bedrijf voor ogen.” Shell-topman Wael Sawan stelt dat Shell slechts olie en gas levert omdat de marktvraag groot is.

Nederlands verzet

Shell stelt tegelijkertijd al bezig te zijn om in 2050 op ’netto-nul’ uitstoot uit te komen. ,,Een rechtsprocedure beginnen gaat die inzet niet veranderen.”

In Nederland probeert de activistische aandeelhouder Follow This van Mark van Baal de uitstoot van Shell versneld te laten verlagen. Follow This kreeg recent steun van vermogensbeheerder Achmea Asset Management, investeringsfonds Edmond de Rothschild en Degroof Petercam Asset Management.

Het aandeel Shell noteert donderdag 1,4% hoger.