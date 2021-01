Afstortkluizen weer open, met beveiliger ernaast

Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag bekend. Alle zogenoemde sealbagautamaten werden precies twee weken geleden gesloten na een serie aanslagen. Het was toen al de tweede keer in nog geen jaar tijd dat de machines vanwege plofkraken uit voorzorg op slot gingen.

Maandag 25 januari zullen verspreid over het land veertig sealbagautomaten van geldautmatenbeheerder Geldmaat tijdelijk worden heropend met beveiligers ernaast. „Op die manier willen banken ondernemers een tijdelijke extra mogelijkheid bieden voor het afstorten van contant geld”, aldus de NVB.

Bekijk ook: Beveiligers moeten waken bij geldstortmachines

Ondernemers die geld willen storten moeten zich wel eerst legitimeren bij de beveiliger. „Banken begrijpen dat dit ongemak met zich mee kan brengen maar benadrukken dat dit noodzakelijk is voor de veiligheid.” De machines gingen twee geleden op slot nadat criminelen probeerden de kluis op te blazen door een explosief in een afstortzak te steken. Uit vrees dat er gewonden of zelfs doden zouden vallen als een niet-geëxplodeerde bom op een later moment alsnog zou afgaan, zetten de banken de automaten uit.

Nu de machines met bewakers heropend zijn, werken banken in de tussentijd samen met Geldmaat aan een ‘meer permanente oplossing’ zodat meer sealbagautomaten weer veilig kunnen worden gebruikt. Om plofkraken op gewone geldautomaten tegen te gaan, werd onlangs begonnen met het uitrollen van een techniek om geld te vernietigen bij een kraakpoging.

De sealbagautomaten zijn speciaal voor ondernemers, die er normaliter op elk uur van de dag hun wisselgeld in kunnen afstorten. De NVB benadrukt dat na veertig heropende sealbagautomaten ondernemers ook terecht kunnen bij de ruim duizend geldstortautomaten van de banken en Geldmaat. Ook kan geld worden gestort aan de balie van een bankkantoor.