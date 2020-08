Winst bij Rabobank keldert door coronacrisis

In totaal omvat de stroppenpot van Rabobank nu 1,4 miljard euro. De voorziening voor mogelijke kredietverliezen had vorig jaar nog een omvang van ruim 400 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde mede door deze stap met 81 procent tot 227 miljoen euro.

Economen van Rabobank houden rekening met een krimp van de wereldeconomie van ruim 4 procent in 2020, met een neergang van 5,7 procent in Nederland. Voorafgaand aan de coronacrisis had Rabobank volgens Draijer een „gezonde” kapitaalpositie.

In het tweede halfjaar voert wat Rabobank betreft onzekerheid nog altijd de boventoon, omdat het niet duidelijk is hoe lang de pandemie aanhoudt. Voor de bank is het ook niet bekend of er een boete aankomt van toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Die droeg de bank op om voor 1 april 40.000 klantdossiers nog eens door te lichten op mogelijke witwasrisico’s, omdat de eerdere onderbouwing daarvan onvoldoende was. Rabobank geeft aan dat het nog niet bekend is wat het oordeel van DNB zal zijn en hoopt zelf op meer duidelijkheid in het najaar.