Amsterdam - Het verhuren van een woning in de vrije sector in Amsterdam is het afgelopen jaar flink minder winstgevend geworden, meldt het economisch bureau van ING. Dat zie je terug in de prijs die voor zulke panden wordt betaald. Gewone huizenkopers kunnen profiteren omdat daardoor wat druk verdwijnt van de Amsterdamse woningprijzen, zeggen de economen.