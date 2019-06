Ambtenaren laten miljard aan pensioengeld liggen

Dat heeft het ABP ontdekt door middel van data-analyse waarbij gegevens van het UWV waren gekoppeld. De mensen die het pensioen gniet aangevraagd hebben, lopen daardoor zo’n €200 bruto per maand mis.

Het fonds gaat deze mensen een brief sturen om hen op het pensioen te attenderen. Ook gaat het fonds deze deelnemers helpen het pensioen met terugwerkende kracht nog aan te vragen.

Spoedprocedure

Het kan wel een half jaar duren voordat voor iedereen is berekend hoeveel pensioen hij of zij is misgelopen. Voor wie door bijvoorbeeld ziekte niet zo lang kan wachten, komt er een spoedprocedure. Mensen die het geld extra nodig hebben, kunnen ook een voorschot aanvragen.

Bekijk ook: Pensioenpremie moet omhoog of de opbouw omlaag

Volgens een woordvoerster van het ABP is het arbeidsongeschiktheidspensioen, dat wordt opgebouwd terwijl je een WIA-uitkering ontvangt, bij velen onbekend. „En voor pensioenen geldt in Nederland dat je ze zelf moet aanvragen.”

Het pensioenfonds, dat het grootste is van Nederland, is van plan de informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen te versimpelen en mensen voortaan actief te benaderen als ze er recht op hebben.