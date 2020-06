’Amsterdam veel te negatief over toerisme’

Traditiegetrouw vindt de uitreiking plaats op het drijvende Chinese restaurant Sea Palace nabij het Centraal Station. Elk jaar drommen daar zo’n duizend gidsen en andere medewerkers in de toeristenindustrie samen om de opening van het seizoen te vieren. Door de coronacrisis was dit onmogelijk.

V.l.n.r. bij de uitreiking ook Ron Flens van taxibedrijf TCA, Peter Belang van taxfree shopping netwerk Global Blue, directeur Dick de Graaff van Passagiers Terminal Amsterdam (geen cruiseschepen meer) en Henk Philip, directeur van de Tourism Group (1100 medewerkers en vorig jaar 4,5 miljoen verkochte attractietickets).

Dit jaar werd de Tourism Award voor de achtste keer uitgereikt en wel aan aan Cathelijne Broers. Zij is sinds 2002 werkzaam bij museum De Hermitage en de Nieuwe Kerk, waarvan de laatste negen jaar als directeur. Zij begint in november aan een nieuw avontuur en wordt directeur van het Prins Bernard Cultuurfonds.

„Het is heel eervol om deze prijs in ontvangst te nemen en dat doe ik graag vooral ook als voorzitter van De Plantage. Met 17 instellingen, waar het energieke Gassan Diamonds er een van is, maken we ons al meer dan tien jaar hard voor buurtpromotie en spreiding van toerisme in de stad. Vandaaruit investeren we weer in de stad door duurzame projecten te starten waar de stad en haar inwoners van meeprofiteren”, sprak Broers.

Zij was even daarvoor met andere leidinggevenden in de toeristenindustrie bij onder meer burgemeester Femke Halsema op het stadhuis op bezoek geweest om uit te leggen dat hotels en musea het erg zwaar hebben. Benno Leeser daarover: „Wij maakten duidelijk dat de gemeente wat ons betreft al zes weken geleden met een campagne had moeten beginnen om toeristen te trekken. Het liefst met de bekende slogan I Amsterdam, maar dat wil men binnen de gemeente niet. Het is onbegrijpelijk en jammer”, sprak Leeser.

Hij noemde de afgelopen maanden „een krankzinnige periode”. Hij vervolgde: „Wij hebben bewust al onze winkels opengehouden en hebben groot respect voor ons personeel dat zich voorbeeldig gedragen heeft. De boutique is in de tussentijd verbouwd en zonder feest geopend. 2019 was een recordjaar en januari en februari 2020 zijn ook goed gestart. Daarna kwam het coronavirus Nederland binnen en zagen wij met name op Schiphol de verkopen dramatisch teruglopen. Nu kijkend naar ons parkeerterrein zegt dat ook genoeg, geen touringcar te zien. De succesvolle achterliggende jaren hebben er voor gezorgd dat wij tot dit moment geen ontslag hoeven aan te vragen voor ons personeel.”

„In Singapore worden wij geweldig geholpen omdat wij geen huur hoeven te betalen of minimum guarantee. De salarissen worden door de regering gecompenseerd. In Nederland heeft de regering voor een uitstekende NOW-regeling gezorgd die ons ook erg helpt. Een ieder weet dat bij Gassan met name de Verre Oosten bezoekers van groot belang zijn voor onze omzet. In april haalden we zes personen uit het Verre Oosten binnen en in mei acht!”

Leeser hekelde „de bijzonder negatieve houding van het gemeentebestuur ten aanzien van toerisme. Nu al zorgen hebben over mogelijke drukte, is op zijn minst niet realistisch.”