Brits ClientEarth kondigt klimaatzaak tegen Shell-bestuurders aan

De advocaat van ClientEarth, Paul Benson, noemt het klimaatbeleid van Shell in een verklaring „fundamenteel gebrekkig.” Hij stelt dat beleggers en „de markt als geheel” misleid dreigen te worden.

Volgens Benson loopt Shell het risico dat het een groot deel van zijn bezittingen in fossiele brandstoffen uiteindelijk zal moeten afschrijven. En dat zou slecht zijn voor de aandeelhouders van het bedrijf, stelt hij. ClientEarth is zelf aandeelhouder van Shell en spant de zaak ook in die hoedanigheid aan.

In Nederland werd Shell vorig jaar veroordeeld tot het aanscherpen van de eigen klimaatdoelen. De rechtbank in Den Haag wees de meeste eisen van Milieudefensie en andere eisers toe en droeg het olie- en gasbedrijf op de CO2-uitstoot die het veroorzaakt de komende jaren met 45 procent te verminderen ten opzichte van 2019. Die verlaging moet in 2030 zijn gerealiseerd. Shell ging in beroep. De verwachting is dat het gerechtshof de zaak op zijn vroegst in het voorjaar van 2023 zal behandelen.

Het vonnis was een wereldwijde primeur. De rechtbank wees op de grote risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, ook voor de inwoners van Nederland. Zo kan de opwarming van de aarde het risico op overstromingen en extreem weer verhogen.

In de Britse zaak doen de eisers een beroep op het ondernemingsrecht. De continuïteit van het bedrijf is volgens hen in het geding. „De zakenwereld wemelt van de voorbeelden van bedrijven die erin faalden zich aan te passen”, stellen ze. Volgens ClientEarth dreigt Shell het Kodak van de energiewereld te worden. Fotografiebedrijf Kodak was ooit marktleider, maar ging ten onder omdat het zich niet op tijd aanpaste aan nieuwe digitale technieken.