Picnic naar Duitsland

Online supermarkt Picnic gaat ook van start in Duitsland.

Enkele maanden geleden startte het bedrijf in het geheim een proef in de regio Düsseldorf die zó voorspoedig verliep, dat besloten is over vier weken te starten met de bezorging aan alle inwoners in die regio.

De eerste Duitse steden waar Picnic wordt uitgerold zijn Kaarst, Neuss, Meerbusch en het Düsseldorfse stadsdeel Oberkassel. Daarna zal de verdere uitbreiding plaatsvinden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Ook in Duitsland worden de door Picnic ontwikkelde compacte elektrische wagentjes gebruikt om de boodschappen op een duurzame manier te bezorgen. De uitbreiding naar Duitsland is de eerste stap naar internationalisering van het Picnic-concept.