Geen doorstart voor kledingwinkelketen Didi

De curator voerde meerdere gesprekken met partijen over een mogelijke doorstart. Daarbij werd gekeken naar de mogelijkheden om de keten in afgeslankte vorm te laten voortbestaan. Deze gesprekken bleken vruchteloos. Tijdens de recente uitverkoop bij Didi werden nog enkele miljoenen binnengehaald.

Didi werd enkele weken geleden failliet verklaard. De keten leed al enkele jaren verlies, onder andere door felle concurrentie in de winkelstraat en online. Het bestuur van Didi had uitstel van betaling aangevraagd in de hoop een koper te vinden voor de keten, maar de financiële situatie bleek slechter dan gedacht.