Blackstone zet licht op groen bij overnamedeal NIBC

Volgens de partijen is nu aan alle voorwaarden voor een overname voldaan. De afronding van het bod is op 30 december en de resterende stukken kunnen tot 11 januari worden aangemeld. De raad van bestuur en de commissarissen staan achter de deal, evenals de twee grootste aandeelhouders van NIBC. Die hebben gezamenlijk ruim 75 procent van NIBC in handen.

Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC heeft gehangen bedraagt ruim 1 miljard euro. Concreet krijgen beleggers 7 euro per aandeel en een uitkering van het slotdividend over 2019 van 0,53 euro per aandeel.