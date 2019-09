Prijs voor waterfilter

De James Dyson Award zoekt elk jaar naar nieuw talent op het gebied van ontwerpen en techniek dat een probleem oplost. De Gruijter is met negentien andere nationale winnaars in de race voor de internationale titel waar een geldprijs van €33.500 aan verbonden is. De winnaar wordt op 14 november bekend gemaakt.

Het waterfilter van De Gruijter is aan te sluiten op alle standaard jerrycans. Het systeem bevat drie filters die chemicaliën, vuil en 99,9% van de bacteriën en parasieten uit het water verwijderen. Het filter hoeft niet schoongemaakt te worden, maar wordt bij elke drinkbeurt automatisch gereinigd.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben ruim 780 miljoen mensen wereldwijd geen toegang tot schoon drinkwater. Als gevolg hiervan sterven jaarlijks anderhalf miljoen mensen aan water-gerelateerde ziektes, waarvan de meeste slachtoffers kinderen jonger dan vijf jaar zijn.