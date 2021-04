AEX sluit beursdag matig af

De AEX eindigde 0,2% lager op 710,5 punten, na in de ochtendhandel op 719,3 punten te hebben gepiekt.

De AMX daalde 0,2% naar 1043,8 punten.

De meeste overige Europese beurzen kenden ook een mindere dag. De Duitse DAX-index verloor zelfs 0,9%, mede vanwege de terugval van de autobouwers Volkswagen, Daimler en BMW. De Britse FTSE en de Franse CAC-40 eindigden vrijwel onveranderd.

Bij sluiting van de Europese beurzen schommelde de Dow Jones-index en de Nasdaq rond de slotstanden van woensdag, ondanks overwegend positief bedrijfsnieuws.

Topkwartaal VS

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) noemt de tot dusverre gepubliceerde kwartaalberichten erg sterk. „Zo’n 85% van de winsten van Amerikaanse bedrijven overtreft de toch al hooggespannen verwachtingen. Bovendien zijn de meeste ceo’s en cfo’s positief over de toekomst. Opvallend daarbij is dat ze relatief vaak het woord inflatie noemen, vooral in relatie tot hogere inkoopprijzen.”

Dit sterkt Van Schie in zijn verwachting dat zowel de inflatie als de rentes de komende maanden zullen oplopen. „De enorme stimuleringsprogramma’s, de verstoringen in de toeleveringsketen en de sterk opgelopen prijzen van veel grondstoffen stuwen ook de inflatie. En hoe langer de grondstofprijzen stijgen, hoe langer de inflatie op een hoog niveau blijft. Inmiddels is de 10-jaarsrente in de VS weer tot 1,67% opgelopen en wij blijven bij onze voorspelling dat deze later dit jaar tot 2 à 2,25% zal stijgen. Anders dan in februari/maart lopen de obligatierentes ook in Europa duidelijk op, mede dankzij de versnelling van de vaccinaties.”

Vanuit dit perspectief geeft de vermogensbeheerder duidelijk de voorkeur aan aandelen maar ook grondstoffen boven obligaties, waarvan de koersen immers dalen als de rentes oplopen.

Stan Westerterp van Bond Capital is eveneens positief. ,,De nieuwste kwartaalcijfers halen duidelijk de vrees bij beleggers weg. Resultaten van grote bedrijven als Alphabet, Facebook en Apple zijn sensationeel, met nog eens 40 tot 50% omzetgroei, dat is ongekend. Aandelen in Europa blijven iets achter, maar we zijn hier in groei ook nog niet zover als de Verenigde Staten. Maar de reactie van beleggers toont bovendien dat ze niet meer de angst voor de coronapandemie van vorig jaar hebben.”

,,Ook in de kwartaalcijfers van Shell en Unilever zie je dat de draad weer wordt opgepikt in de economie. De resultaten en vooral de onderliggende groei bij ondernemingen zijn zo goed als weer normaal”, stelt hij.

Unilever verrast

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen klom zwaargewicht Unilever met 3,3% op zijn kwartaalresultaten, met duidelijke groei in China en India. Heineken sloot 1,2% hoger.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield eindigde onderin de AEX bij 2,3% koersverlies. Het rapporteerde woensdag nabeurs minder problemen van de lockdowns te ondervinden in vooral Spanje, Oostenrijk en Zweden.

Just Eat Takeaway daalde 2%. Uit de VS kwamen groeicijfers van Grubhub, waarop de Nederlandse maaltijdenbezorger een bod heeft gedaan. Grubhubs omzet groeide met 52% tot $551 miljoen, maar het verlies liep op.

De Rotterdamse chemicaliënleverancier IMCD (-1,2%) meldde vanochtend een 28% toename van het bedrijfsresultaat. Netto verdiende IMCD 27% meer. Topman Piet van der Slikke kondigt versterking in zijn bestaande markten aan.

Shell zakte 1,1%. Het olie- en gasconcern boekte een kwartaalwinst van $3 miljard, en meldde een verhoging van de dividendbetaling van 4%.

Dataleverancier Relx ging 0,9% omlaag, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van 33,4 pence.

Na in de voorgaande paar dagen in reactie op zijn kwartaalcijferpublicatie al te zijn gedaald, zakte medisch technologiebedrijf Philips nog eens 0,4%. Een koersdoelverhoging naar €52 bij een herhaald koopadvies door de Duitse zakenbank Berenberg bood onvoldoende steun.

Ordina wint

In de Midkap eindigde koffieproducent JDE Peet’s met een winst van 1,6% aan kop. Metalenleverancier AMG belandde met een verlies van 2% onderaan.

Smallcap Ordina eindigde 4,5% hoger, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. De automatiseerder stelt meer groei te verwachten dankzij vooral een digitaliserende overheid. In zijn markten farmacie en nutsbedrijven houdt het volgens directeur Jo Maes het groeitempo vast.

Euronext klom op de lokale markt 1,4%. Het beursbedrijf meldde een omzetstijging met 5% over het eerste kwartaal en een licht hogere nettowinst. De overname van Borsa Italia tegen €4,4 miljard is rond. Om de overname te bekostigen gaf Euronext nieuwe aandelen uit. Ook komt Euronext met een obligatielening van €1,8 miljard.

Vis- en vleesmachinebouwer Marel pakte er 0,3% bij, in reactie op zijn woensdag nabeurs gepubliceerde kwartaalcijfers.

Pegasus eindigde op zijn eerste handelsdag onveranderd op €10. Deze spac, een legebeurshuls met kapitaal op zoek naar een bedrijf, heeft bij de beursgang de gezochte €500 miljoen opgehaald bij institutionele beleggers.

