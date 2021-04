Tech en zeep bieden AEX-belegger optimisme

De AEX staat nog 0,9% hoger bij 718,1 punten. De hoofdindex sloot woensdag 0,1% lager bij 711,8 punten.

De AMX noteert 0,5% koerswinst bij 1050,4 punten.

In Europa blijft de DAX-index (-0,2%) fors achter - autobouwers Volkswagen, Daimler en BMW, koersen in het rood - bij de Britse FTSE (+0,6%) en de Franse CAC-40 (+0,5%).

Het Europese consumentenvertrouwen is volgens de laatste cijfers hersteld tot het niveau van voor de uitbraak van corona.

Een vat Brent-olie stijgt naar $68,30 per vat, de hoogste prijs in een maand.

De Nikkei is 0,2% hoger gesloten. Internetreus Tencent krijgt volgens Chinese media een boete van €1,3 miljard, onder andere wegens marktbelemmeringen in zijn streamingdienst.

Het Zuid-Koreaanse Samsung meldt een recordomzet over het eerste kwartaal tot $59 miljard, 18% meer dan vorig jaar, met een 46% stijging van de nettowinst.

Topkwartaal VS

,,De nieuwste kwartaalcijfers halen duidelijk de vrees bij beleggers weg. Resultaten van grote bedrijven als Alphabet, Facebook en Apple zijn sensationeel, met nog eens 40 tot 50% omzetgroei, dat is ongekend”, zegt Stan Westerterp van Bond Capital.

In de VS gaan beleggers in deze tred naar een blow-out kwartaal, zegt hij. ,,Aandelen in Europa blijven dan iets achter, maar we zijn hier in groei ook nog niet zover als de Verenigde Staten. Maar de reactie van beleggers toont bovendien dat ze niet meer de angst voor de coronapandemie van vorig jaar hebben”, aldus Westerterp.

,,Ook in de kwartaalcijfers van Shell en Unilever zie je dat de draad weer wordt opgepikt in de economie. De resultaten en vooral de onderliggende groei bij ondernemingen zijn zo goed als weer normaal”, stelt hij.

New York naar winst

In New York tonen de futures voor de Dow Jones-index 0,4% winst bij opening om half vier, en 0,7% stijging voor de S&P 500, 1,1% toename voor techbeurs Nasdaq. McDonald’s, Kraft Heinz en Caterpillar vertoonden forse omzetstijgingen in hun kwartaalresultaten.

De rentevergoeding voor de Amerikaanse treasury daalt 6 basispunten tot 1,614%. De Federal Reserve houdt zijn beleidsrente onveranderd en koopt voorlopig voor $120 miljard per maand aan obligaties op. Voorzitter Powell waarschuwt voor ’schuim’ in delen van de financiële markten.

„Pas bij volledige werkgelegenheid zal er worden nagedacht over een minder ruim beleid”, concludeert marktstrateeg Simon Wiersma van ING.

President Biden meldde in zijn eerste speech voor het Congres die de eerste honderd ambtsdagen markeerde, naast 1,3 miljoen nieuwe banen, een investering van $1800 miljard voor het American Families Plan. Dat dient onder andere beter onderwijs en kinderopvang. Waarvoor Biden belastingen wil verhogen voor vermogende Amerikanen.

Apple en Facebook sterk

Aandelen Apple (+2,3%), dat de eerste verkopen van voor 5G-netwerk geschikte smartphones toonde en waarschuwde voor logistieke zorgen, en Facebook (+6,5%) reageerden op hoger dan verwachte kwartaalresultaten.

Wall Street verwerkt vanmiddag de nieuwe wekelijkse Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Het richtgetal is 540.000 nieuwe aanvragen, bij 3,6 miljoen doorlopende. Ook meldt de VS het nieuwste groeicijfer van de economie. Hier is het richtcijfer volgens analisten 6,6% groei.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus (+2,1%) meldt over zijn kwartaal 2% omzetdaling tot €10,58 miljard.

Unilever verrast

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen stijgt zwaargewicht Unilever met 3% op zijn kwartaalresultaten, met duidelijke groei in China en India. Bovenaan noteert betalingsverwerker Adyen met 3,4% stijging.

Shell plust 1,7%. Het olie- en gasconcern boekt een kwartaalwinst van $3 miljard, en een verhoging van de dividendbetaling van 4%.

Bekijk ook: Shell komt goed uit de startblokken in 2021

Na een paar mindere dagen volgend op zijn kwartaalcijferpublicatie herstelt medisch technologiebedrijf Philips 1,1%. Een koersdoelverhoging naar €52 bij een herhaald koopadvies door de Duitse zakenbank Berenberg biedt steun.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield staat onderin de AEX bij 0,7% koersverlies. Het rapporteerde woensdag nabeurs minder problemen van de lockdowns te ondervinden in vooral Spanje, Oostenrijk en Zweden.

Just Eat Takeaway stijgt 0,5%. Uit de VS kwamen groeicijfers van Grubhub, waarop de Nederlandse maaltijdenbezorger een bod heeft gedaan. Grubhubs omzet groeide met 52% tot $551 miljoen, maar het verlies liep op.

De Rotterdamse chemicaliënleverancier IMCD (-1,1%) meldt vanochtend een 28% toename van het bedrijfsresultaat. Netto verdiende IMCD 27% meer. Topman Piet van der Slikke kondigt versterking in zijn bestaande markten aan.

Relx gaat vandaag ex-dividend.

Vopak wint

In de Midkap koersen laadpaalproducent Alfen en tankopslagbedrijf Vopak ruim 1% hoger.

Bij de smallcaps staat automatiseerder Ordina 5% hoger. Dat boekte 4% kwartaalomzetstijging tot €100 miljoen. Onder de streep bleef €8,4 miljoen over, tegen €5,8 miljoen vorig jaar. Ordina stelt meer groei te verwachten dankzij vooral een digitaliserende overheid. In zijn markten farmacie en nutsbedrijven houdt het volgens directeur Jo Maes het groeitempo vast.

Euronext zakt 1,9%. Het beursbedrijf meldde een omzetstijging met 5% over het eerste kwartaal en een licht hogere nettowinst. De overname van Borsa Italia van de London Stock Exchange (LSE) tegen €4,4 miljard is rond. Euronext verplaatst zijn datacenter van nabij Londen naar het Italiaanse Bergamo.

Kredietbeoordelaar S&P verlaagde zijn advies tot ’BBB’ vanwege een ’verhoogd financieel risico’. ’Als gevolg van de transactie (waarbij Euronext ook clearingdienst CC&G overneemt, red.) is de financiële positie van Euronext sterk verslechterd’, aldus S&P.

Euronext heeft nu beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon, Dublin en Oslo in handen. Vanwege die schaalgrootte verwacht S&P dat Euronext ’sterk zal presteren in de komende 12 tot 24 maanden’, dankzij stevige organische groei en ’goede winstgevendheid’ tijdens de integratie van Borsa Italiana.

Om de overname te bekostigen gaf Euronext nieuwe aandelen uit. Ook komt Euronext met een obligatielening van €1,8 miljard.

Vis- en vleesmachinebouwer Marel daalt 1%, nadat de IJslandse fabrikant woensdag nabeurs een hogere kwartaalomzet en -winst rapporteerde.

Pegasus staat op zijn eerste handelsdag onveranderd op €10. Deze spac, een legebeurshuls met kapitaal op zoek naar een bedrijf, heeft bij de beursgang de gezochte €500 miljoen opgehaald bij institutionele beleggers.

Wil je weten hoe je deel kan nemen in een beursgenoteerd bedrijf dat zich richt op start-ups en ondernemingen in de techsector die op een duurzame weg hun groei willen versnellen en welke risico’s daar aan zijn verbonden? Meld je dan aan voor het gratis DFT Seminar dan om acht uur vanavond begint.