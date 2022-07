’NN moet 350 miljoen betalen voor woekerpolissen’

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars.

Wakkerpolis stelde dat zo’n 600.000 polishouders eigenlijk nog geld terug moeten krijgen. Per verzekerde zou het om zo’n €7000 gaan, waardoor de totale claim in de miljarden kon lopen.

Eerste kosten

Maar daar gaat de rechter niet in mee. In het vonnis wordt slechts een deel van de vorderingen toegewezen. Over de polissen die zijn afgesloten tussen 1990 en 1994 is de uitspraak helder. Daar ging NN volgens de rechter de fout in met zogeheten eerste kosten. Ook is er nog een voorraad polissen waarvoor een deel van de kosten moet worden vergoed. Van dat bedrag durft Wakkerpolis alleen nog geen inschatting te maken. Op andere punten is de claimorganisatie niet in het gelijk gesteld.

Wakkerpolis had gehoopt dat de rechter een belangrijk advies zou volgen dat de advocaat-generaal eerder had verstrekt aan de Hoge Raad. Maar dat zou niet zijn gebeurd. „Hoewel het vonnis voor 50.000 polishouders een goed resultaat betekent, maakt de rechter met betrekking tot de hoofdvraag helaas niet de principiële draai de goede kant op”, zegt Wakkerpolis-advocaat Michiel van Eersel. De stichting overweegt een hoger beroep.

NN bestudeert de uitspraak nog, maar concludeert dat de vorderingen van Wakkerpolis grotendeels door de rechtbank zijn afgewezen. „Hoewel de uitspraak voor een groot deel in lijn is met de opvattingen van NN, is NN het op een aantal punten niet met de rechtbank eens en overweegt hoger beroep in te stellen”, laat de verzekeraar in een eerste reactie weten.