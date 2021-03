’WeWork doet aan hand van Shaquille O’Neal weer gooi naar beursgang’

Shaquille O'Neal in zijn tijd als topbasketballer bij Los Angeles Lakers. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK - Het vorig jaar hard geraakte WeWork wil zijn ambities voor een beursgang nieuw leven inblazen. Aan de hand van een investeringsfonds waar voormalig basketbalster Shaquille O’Neal adviseur is, zou de verhuurder van kantoorruimten volgens de Financial Times een achterdeur naar de aandelenmarkt hebben opengezet.