Recruiters omzeild: it’ers die zelf solliciteren krijgen ook bonus

Tekort aan bouwvakkers binnenkort voorbij

Het schreeuwende gebrek aan vakmensen in de bouw neemt af. Dat komt vooral doordat de groei in de sector de komende jaren terugvalt, constateert het Economisch Instituut voor de Bouw. Het aantal opdrachten dat bedrijven binnen krijgen is al een aantal maanden aan het dalen. Tegelijkertijd komen er m...