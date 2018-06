'ABN AMRO maakt kapitaal vrij voor fintech'

Het Digital Impact Fund begon twee jaar geleden en stak sindsdien geld in vier bedrijven. Per investeringsronde heeft ABN tussen de 1 miljoen en 5 miljoen euro beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kan dat opgerekt worden tot circa 10 miljoen euro.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik