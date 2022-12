Column: afscheid nemen van jubelton

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Ernst Loendersloot

Met het geschonken geld moet er wel een huis gekocht worden. Ⓒ Getty

Omdat de Jjubelton per 1 januari 2023 wordt afgeschaft, is er nu veel belangstelling voor deze onbelaste schenking. Zo vroeg een wat oudere man mij of hij die €106.000 kon schenken aan zijn nicht. Hij twijfelde, omdat onzeker is of zij vóór 1 januari 2025 een eigen huis kan kopen. Als zij niet aan alle fiscale eisen voldoet, zal zij namelijk 30% schenkbelasting moeten betalen over de schenking van haar oom.