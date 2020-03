Column: is het tijdperk van negatieve rente voorbij?

De Duitsers accepteren een begrotingstekort om de economie te stimuleren. Ⓒ AFP

Op de financiële markten is het angst die domineert, zo niet paniek. In zulke tijden vluchten beleggers en masse naar de veilige havens. Een van die veilige havens is het Duitse en het Nederlandse overheidsschuldpapier. Die vlucht drukt de rentes omlaag. Dat is een van de wetmatigheden uit het verleden.