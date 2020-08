Centrale bank-balansen exploderen tot €6000 miljard

Dat bedrag is meer dan de helft van het bruto binnenlands product van de eurozone, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) maandag bekendgemaakt. De balans van DNB zelf is ook meegegroeid tot ruim een derde van de Nederlandse economie.

DNB is onderdeel van het Eurosysteem, dat zijn de nationale centrale banken van de eurozone samen met de Europese Centrale Bank (ECB).

Rentes omlaag

Door ingrijpen van de ECB zijn de financiële markten gestabiliseerd en zijn de rentes weer gedaald naar het niveau van voor de crisis, schrijft DNB. Door het ruime beleid van de ECB worden rentes omlaag geduwd. Overheden in het eurogebied moeten extra geld ophalen om alle coronamaatregelen te betalen.

Om te zorgen dat die schulden betaalbaar blijven, koopt de ECB sinds maart extra obligaties op. Tot eind van het jaar koopt de ECB €1350 miljard aan obligaties op.

Daarnaast is er ook een nieuw pakket met goedkope leningen voor banken. Banken kunnen goedkoop geld lenen bij de ECB, met de bedoeling dat zij dat weer uitlenen aan bedrijven. „Zo is in het eurogebied de afgelopen maanden van dit jaar een recordhoeveelheid aan krediet verstrekt.”

Dat de balans van de gezamenlijke centrale banken nu zo hoog is opgelopen, noemt DNB ’niet uniek’. Ook bij eerdere crises, zoals grote recessies en oorlogen, nam de balans van centrale banken in onder meer de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk toe.

Bijwerkingen

Maar DNB benadrukt wel dat dit tijdelijke maatregelen moeten zijn, anders heeft dat ruime beleid allerlei vervelende bijwerkingen. Het kopen van obligaties betekent dat de rente omlaag gaat, waardoor er veel minder druk is op landen om te hervormen of de staatsschuld niet te ver op te laten lopen.

Bekijk ook: Banken lenen recordbedrag bij ECB

DNB-president Klaas Knot geldt binnen het Eurosysteem als een van de criticasters van het ECB-beleid. Onder de vorige ECB-president Mario Draghi is er van alles uit de kast getrokken om de eurozone na de vorige crisis bij elkaar te houden. Maar die steun is niet of nauwelijks afgebouwd, ook niet toen de economie van de eurozone weer groeide.

Lees hier een interview met Klaas Knot waarin hij zijn kritiek op de ECB uit:

Bekijk ook: Pensioenpijn niet op lange baan schuiven

Daardoor had de ECB minder slagkracht op het moment dat de coronacrisis losbarstte. De rente, een van de belangrijkste instrumenten van een centrale bank, stond al onder de 0%.