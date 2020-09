Een vergeten ’paleistuin’ in Amsterdam

Het Paleis op de Dam met daarvoor het Damplantsoen (1927), door de ogen van Cornelis Vreedenburgh.

De Franse koning Lodewijk Napoleon, die in 1808 het Amsterdamse stadhuis op de Dam tot zijn paleis maakte, had het wel kunnen waarderen. In 1925, 115 jaar na zijn vertrek in 1810, besloot het Amsterdamse gemeentebestuur op de Dam een plantsoen aan te leggen met uitzicht op het paleis.