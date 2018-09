Weer minder huizen verkocht

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Het is de tweede maand op rij dat de verkopen dalen.

Het is pas de derde keer sinds december 2015 dat het Kadaster een terugval op jaarbasis in maandcijfers van de huizenverkoop meldt. De eerste keer was in september vorig jaar. Dat het aantal woningverkopen na jaren van flinke groei opeens niet meer stijgt, komt waarschijnlijk door het beperktere aanbod.

Vergeleken met januari 2018 is er wel sprake van een stijging, met 0,4%.

Vergeleken met februari vorig jaar constateert het Kadaster een daling van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Bij 2-onder-1-kap woningen was de daling het grootst (- 16,9%).

Ten opzichte van februari 2017 is er alleen in Drenthe een stijging (1,2%). In Utrecht is de daling het grootst met 12,8%.

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2018 met 6,7% af ten opzichte van februari 2017, van 26.580 naar 24.809. Vergeleken met januari 2018 is er wel sprake van een stijging van 3,0%.