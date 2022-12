Toeslagen te ingewikkeld om aan te vragen

Als het misgaat, kan het worden gecorrigeerd, maar het is mogelijk dat er in de tussentijd een onverwachte rekening komt. En dat kan leiden tot teleurstellingen. Het CPB weet dat het vooral misgaat met twee van de vier toeslagen: de huurtoeslag en het kindgebonden budget.

Mensen moeten zelf actie ondernemen en branden zich liever niet aan belastingzaken. De Belastingdienst zorgt in de meeste gevallen voor het toekennen van het kindgebonden budget, maar deze is ook afhankelijk van het inkomen en het uitgekeerde bedrag wijkt daarom vaak af van waar werkelijk recht op bestaat.

Werkelijk verschil

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in bepaalde kosten. Ze zijn vooral gericht op belastingplichtigen die van een laag tot modaal inkomen moeten rondkomen. De hoogte van de toeslagen is afhankelijk van het inkomen en van kosten die gemaakt worden, zoals huur of kinderopvang.

De maandelijkse uitkeringen van de Belastingdienst zijn gebaseerd op geschatte inkomsten, en volgens adviesbureau Uw Financieelhuys kunnen die sterk afwijken van het bedrag waar de belastingplichtige werkelijk recht op heeft. ’Vooral bij de huurtoeslag en het kindgebonden budget gaat het mis.’

Nabetaling

Vier op de tien huishoudens met huurtoeslag krijgt nog een nabetaling. Met andere woorden, deze gezinnen hebben te weinig huurtoeslag gekregen. Het adviesbureau raadt aan het inkomen bij twijfel niet te laag in te schatten. ’Op deze manier voorkom je dat je een deel van de uitbetaalde toeslag later terug moet betalen.’ Bij het kindgebonden budget krijgt twee op de tien huishoudens die er recht op hebben nog een nabetaling.