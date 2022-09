Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen: hoe koelen we de arbeidsmarkt af?

Het tekort aan elektriciens hoort bij de grootste van de hele arbeidsmarkt. Ⓒ ANP/HH

Het wil maar niet lukken om iets te doen aan de grote personeelstekorten. In alle 92 beroepsgroepen die uitkeringsinstantie UWV onderscheidt is er nu sprake van krapte, en ten opzichte van vorig jaar is de krapte op de gehele arbeidsmarkt verdubbeld.