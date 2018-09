Zo benut je zorgkosten als aftrekpost

Wie zijn zorgkosten wil aftrekken van de belasting, dient wel een aantal zaken in de gaten te houden.

1 Niet vergoede zorgkosten

Zorgkosten wegens ziekte en invaliditeit komen alleen voor belastingaftrek in aanmerking als die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Ook de maandelijkse zorgpremie en kosten die vallen onder het eigen risico zijn niet aftrekbaar. Nota’s van medicijnen en verbandmiddelen zijn meestal wel aftrekbaar, mits die worden voorgeschreven door een arts.

2 Hulpmiddelen

Brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor ooglaserbehandelingen. Hulpmiddelen zoals steunzolen, kunstgebitten en prothesen mogen wel worden afgetrokken van de belasting.

3 Kronen en bruggen

Vooral als u geen tandartsverzekering hebt, loont het om aangebrachte bruggen en kronen af te trekken van de belasting. Die zijn vaak duur en kunnen daarom een mooie aftrekpost opleveren.

4 Reis- en parkeerkosten

Naast niet vergoede zorgnota’s kunnen ook de reiskosten voor het bezoeken van een huisarts, fysiotherapeut, tandarts of ziekenhuis worden afgetrokken van de belasting. Het gaat dan om de werkelijk gemaakte kosten. Bij een auto kunnen die meer zijn dan de gebruikelijke 19 cent per kilometer, omdat naast brandstof ook andere kosten mogen worden meegerekend om het voertuig op de weg te houden zoals onderhoud, wegenbelasting en verzekeringen.

Als uw auto in totaal 38 cent per kilometer kost, mag u dus 38 cent opvoeren in uw belastingaangifte. Wat trouwens niet mag, is de Mercedes of BMW van de buren lenen en die kilometers opvoeren als aftrekpost terwijl u zelf een Fiat of Suzuki rijdt. De parkeerkosten bij een arts of ziekenhuis zijn wel aftrekbaar.

5 Beddengoed

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed (plus het wassen daarvan) zijn aftrekbaar als ze een gevolg zijn van langdurige ziekte of invaliditeit waar iemand al ongeveer minimaal één jaar mee te maken heeft. Zonder bonnetjes te hoeven overleggen, is dan een bedrag van €300 aftrekbaar.

Heb je meer kosten gemaakt dan het lagere vaste bedrag dat je mag aftrekken? Dan mag je misschien een hoger vast bedrag aftrekken. Dat mag alleen als de extra kosten hoger zijn dan een bepaald bedrag in dat jaar. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je kosten daadwerkelijk hoger waren. Je moet daarvoor van alle kosten bewijzen hebben, bijvoorbeeld kassabonnen. Als je met nota’s of bankafschriften kunt aantonen dat deze kosten in 2017 hoger waren dan €600, dan bedraagt de aftrek maximaal €750.

6 Ook anderen

Zorgkosten zijn niet alleen aftrekbaar voor jezelf, je partner en kinderen. Maar ook eventuele andere bewoners in je huishouden komen er voor in aanmerking als er niet vergoede zorgnota’s voor ze zijn gemaakt. Daarbij valt te denken aan de kinderen van je partner, zorgafhankelijke ouders, broers of zussen en gehandicapten van minimaal 27 jaar.

