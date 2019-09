Edwin Vermetten, beschermheer van de Airborne Catwalk, en Marco Kroon. Ⓒ FOTO’S AB BLAUW

Tijdens een speciale rondleiding in museum Airborne at the Bridge in Arnhem ontving Marco Kroon, Ridder Militaire Willemsorde, de Michiel de Ruyter Prijs voor zijn Stichting H.E.A.R.T.