Mooie winst AEX dankzij duurdere olie

De AEX sloot 1,5% hoger op 478,3 punten. De AMX steeg 0,6% naar 650,9 punten.

De meeste overige Europese beurzen eindigden eveneens hoger. De Britse FTSE 100, de Franse CAC 40 en de Duitse DAX klommen respectievelijk 0,5%, 0,3% en 0,3%.

Bij sluiting van de Europese beurzen had de Dow Jones-index 1,5% en de Nasdaq-index 1,6% gewonnen.

Wat velen onwaarschijnlijk achtten, lijkt toch gelukt. Trump heeft Saoedi-Arabië en Rusland waarschijnlijk zover gekregen hun hoog opgelopen conflict te beëindigen. De Amerikaanse president twitterde dat hij verwacht dat de kemphanen de olieproductie met ongeveer 10 miljoen vaten per dag zullen verminderen. In reactie schoten de olieprijzen met ruim een kwart omhoog, na in de afgelopen maanden tot het laagste niveau in een paar decennia te zijn teruggevallen.

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon) benadrukt het belang van hogere olieprijzen. „Goedkope olie leidt weliswaar tot lage brandstofprijzen, maar de olieproducenten hebben er veel last van. Veel high yield (risicovollere obligaties, red.) is in de VS energiegerelateerd en hogere olieprijzen komen de financiële stabiliteit derhalve ten goede.”

Eerder in de middag schrokken beleggers nog van het bericht dat het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen in de VS vorige week maar liefst 6,6 miljoen bedroeg. Dat is niet alleen een verdubbeling ten opzichte van het al zeer hoge cijfer van een week eerder, maar ook veel meer dan de 3,6 miljoen die was voorzien.

Van den Heuvel merkt op dat het weliswaar nobel is dat de Amerikaanse overheid arme mensen geld geeft, maar dat de arbeidsmarkt hier amper bij gebaat is. „In diverse Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, is het beleid gericht op arbeidstijdverkorting om banen zoveel mogelijk te behouden. Mede daarom gaat de werkloosheid hier minder hard omhoog.”

Voor de aandelenbeurzen toont de beleggingsstrateeg zich enigszins terughoudend. „Gezien de stevige recessie waarin de VS is beland, zijn de waarderingen van Amerikaanse aandelen aan de hoge kant. Dus zeker als het aantal nieuwe besmettingen en doden stevig blijft oplopen, is een terugval van de koersen zeer wel mogelijk.”

Shell aan kop

RD Shell eindigde in de AEX dankzij de hard opgelopen olieprijzen stevig aan kop met een plus van 9%.

ABN Amro won 6,8%. „En dat terwijl kredietbeoordelaar Fitch de outlook voor de grote Nederlandse banken naar negatief bracht”, stelt vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa). Hij meent dat ze de coronacrisis kunnen overleven. „De banken zijn goed gekapitaliseerd. Het schrappen van het dividend vind ik verstandig. Door de kredietverlening op gang te houden, kunnen ze er in samenspel met de overheid aan bijdragen dat de economische schade beperkt wordt. Mede vanwege de nog altijd lage rentemarge blijf ik niettemin terughoudend over bankaandelen.”

Aegon, NN Group en ASR Nederland stegen respectievelijk 4%, 2,9% en 2,9%. „Mogelijk speelt mee dat de levensverwachting door het coronavirus daalt, wat goed uitpakt voor de levensverzekeraars”, aldus Van de Groep.

Verfproducent AkzoNobel steeg 0,6%, na een koopadvies van de Britse bank HSBC.

Betalingsverwerker Adyen sloot 0,1% hoger, na door vermogensbeheerder Bryan Garnier op de kooplijst te zijn geplaatst.

Chipmachinefabrikant ASML verloor zonder concreet nieuws 2,1%.

In de Midkap eindigden de oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro met winsten van 8,7% en 7,6% bovenaan.

Aalberts sloot 4% hoger. De industrieel toeleverancier gaat dieper in de kosten snijden om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Flow Traders won 2,3%, na een positief rapport van KBC. Volgens de bank kan de beursintermediair in het eerste kwartaal een omzet halen die vergelijkbaar is met die van heel 2019.

Air France KLM kreeg er ondanks de omhoog knallende olieprijzen 2,2% bij. Dochterbedrijf KLM heeft besloten alle tijdelijke contracten niet te verlengen.

Optiekketen Grandvision zakte 8,8% naar €22,35, door de groeiende twijfel of het bod van €28 per aandeel door brillenproducent EssilorLuxottica doorgaat.

Smallcap B&S Group klom 8,6%. In navolging van veel andere beursfondsen schrapt het groothandelsbedrijf het dividend.

De oproep van het bestuur van Ajax om een streep achter de competitie te zetten, werd door beleggers niet in dank afgenomen getuige het verlies van 5,4%.

Vastgoedfonds Wereldhave zakte 1,8%, na door de Franse vermogensbeheerder Alphavalue van de kooplijst te zijn gehaald.

Op de lokale markt verloor Ease2pay 6,6%. De betaaldienstverlener heeft veel last van de virusuitbraak, omdat het autogebruik in Nederland sterk is afgenomen.

