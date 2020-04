Winst AEX halveert na zware domper uit de VS

Om half drie werd bekend dat het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen in de VS vorige week 6,6 miljoen bedroeg, een verdubbeling ten opzichte van het al zeer hoge cijfer van een week eerder.

In reactie hierop zag de AEX de winst in korte tijd halveren tot 0,6%, waarmee deze op 474 punten belandde. De AMX hield nog 1% winst over op 653,2 punten.

De overige Europese beurzen presteerden veel minder goed. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 stonden onveranderd. De Duitse DAX leverde 0,6% in.

De indexfutures wezen op een nog slechts 0,5% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de verliezen van 4,4% op woensdag. Voorafgaande aan het werkloosheidscijfer stonden de futures nog bijna 2% hoger.

Beleggers voelden zich wel gesterkt door de stevige opleving van de olieprijzen, nadat de Amerikaanse president Trump de verwachting uitsprak dat de oliegrootmachten Rusland en Saoedi-Arabië de strijdbijl snel gaan begraven. „Hij heeft daarbij gedreigd alle olie uit Saoedi-Arabië met een importtarief te belasten, wat een goed drukmiddel is. Maar het blijft lastig in te schatten hoe de gesprekken morgen zullen verlopen. De olieprijs is vandaag ook omhoog gegaan door het nieuws dat China het huidige lage niveau gaat gebruiken om extra voorraden aan te leggen”, laat vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) weten.

Shell aan kop

RD Shell ging in de AEX stevig aan kop met een koerssprong van 9,1% gesteund door de stijging van de olieprijzen met ruim 10%.

ABN Amro en ING wonnen 5,1% respectievelijk 1,5%. „En dat terwijl kredietbeoordelaar Fitch de outlook voor de grote Nederlandse banken naar negatief bracht”, stelt Van de Groep. Hij meent dat ze de coronacrisis kunnen overleven. „De banken zijn goed gekapitaliseerd. Het schrappen van het dividend vind ik verstandig. Door de kredietverlening op gang te houden, kunnen ze er in samenspel met de overheid aan bijdragen dat de economische schade beperkt wordt. Mede vanwege de nog altijd lage rentemarge blijf ik niettemin terughoudend over bankaandelen.”

Aegon, NN Group en ASR Nederland stegen respectievelijk 3%, 1,7% en 1,8%. „Mogelijk speelt mee dat de levensverwachting door het coronavirus daalt, wat goed uitpakt voor de levensverzekeraars”, aldus Van de Groep.

Verfproducent AkzoNobel klom 0,2%, na een koopadvies van de Britse bank HSBC.

Chipmachinefabrikant ASML daarentegen had een mindere dag en moest 2,5% afstaan.

Betalingsverwerker Adyen zakte 0,5%, ondanks een adviesverhoging naar kopen door vermogensbeheerder Bryan Garnier.

In de Midkap stonden de oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro met winsten van 6,4% en 4,4% bovenin.

Aalberts koerste 5% hoger. De industrieel toeleverancier gaat dieper in de kosten snijden om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Air France KLM kreeg er 3,2% bij. Dochterbedrijf KLM heeft besloten alle tijdelijke contracten niet te verlengen.

Flow Traders boog het eerdere verlies om in een winst van 2% in reactie op het dramatische werkloosheidscijfer. Volgens KBC kan de beursintermediair in het eerste kwartaal een omzet halen die vergelijkbaar is met die van heel 2019.

Smallcap B&S Group klom 5,1%. In navolging van veel andere beursfondsen schrapt het groothandelsbedrijf het dividend.

Vastgoedfonds Wereldhave zakte 2,2%, na door de Franse vermogensbeheerder Alphavalue van de kooplijst te zijn gehaald.

Op de lokale markt kelderde Ease2pay 8,8%. De betaaldienstverlener heeft veel last van de virusuitbraak, omdat het autogebruik in Nederland sterk is afgenomen.

