Tekort aan personeel zet rem op aantal snelgroeiende bedrijven

Het jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in Nederlandse bedrijven waarvan de omzet of het aantal werknemers jaarlijks met 20% groeit gedurende een meetperiode van drie jaar. De afgelopen drie jaar namen de snelgroeiende bedrijven bijna 200.000 nieuwe werknemers aan.

Die groep snelgroeiende bedrijven nam in 2021 met 4,2% af tot 2.605 bedrijven. In 2020 telde het onderzoek nog 2720 zogenaamde scale-ups. De daling werd in 2019 al ingezet toen de groei, nog voor de intrede van covid-19, tot stilstand kwam. Wel is de krimp in 2021 minder scherp dan in het jaar ervoor.

Terwijl de Nederlandse economie zich geleidelijk herstelt van de coronacrisis worden bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals het voortdurende tekort aan personeel en de inflatie. Daarnaast zijn potentiële investeerders kritischer geworden over mogelijke investeringen en de levensvatbaarheid van nieuwe verdienmodellen.

Ook het Nederlandse bedrijfsleven heeft, in de breedte, te maken met soortgelijke uitdagingen. Meer dan 45% van het Nederlandse mkb krimpt in 2021 en deze groep neemt snel in omvang toe.